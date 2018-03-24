鄧振中：返台後將與鋼鋁業會商美課稅解決方案

2018-03-24 10:33

〔記者李欣芳／台北報導〕為爭取美國鋼鋁高關稅豁免，行政院政務委員鄧振中已結束美國官方等拜訪行程，目前正在返台途中，預計明天清晨抵台，鄧振中表示，這次在華府見了美國政府官員、國會議員等，對美國課徵高關稅的狀況有更多了解，未來將由2種方式持續爭取豁免，1是持續與美方協商，獲得整個國家豁免，2是個別公司跟美方申請個別項目豁免，這2條路要併行走。

鄧振中說，返台後下一階段要找國內鋼鋁業者商量。由於有台灣業者從中國進口鋼鋁，未來需要進一步了解業者如何使用從中國進口的鋼鋁，如果僅在台灣使用，沒有拿來當成材料，加工後再銷往美國，那就沒問題；但如果情形不一樣，就需要找出解決方案。

鄧振中表示，這次赴美見到許多美國政府官員，但不方便透露見了哪些人，也與智庫專家學者、國會議員、業界人士等有相當廣泛的接觸，對情勢的掌握比過去清楚許多。

對於台灣這次無法獲得暫時豁免，鄧振中表示，主要是美方對於有台灣業者從中國大陸進口鋼鋁、製成產品後出口到美國，表示疑慮。從統計數字看得出來，「是有這個現象」。

鄧振中說，對於美方提出的疑慮，台灣的回應是，回到國內後，與業者溝通以找出解決的方式，他返台後將儘快向行政院長賴清德報告這次訪美協商的結果。