金介壽指掛勾黑道？侯友宜：坦蕩蕩

前新北市長侯友宜（右五）今早參加三重區集美國小校慶。（記者葉冠妤攝）

2018-03-24 10:03

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長初選首場的集會式政見說明會昨晚舉辦，參選人之一的前新北市議員金介壽在台上指前新北市副市長侯友宜與黑道掛勾，找黑道人頭頂罪，並宣稱自己握有證據，將視時機點公布，侯友宜今早參加集美國小校慶，會後受訪時駁斥都是沒有的事，並稱自己坦蕩蕩。

侯友宜昨晚發表政見時，提及未來若當選新北市長，將魄力推動捷運與執行都更，捷運到哪裡，都更就會到哪裡，侯今解釋，新北市三環三線慢慢逐條實現中，希望未來城市風貌因為捷運路線，再加上都更改變，讓市民能夠在捷運周遭，好好利用捷運的便利性，不但能提升捷運運量，同時也讓居住生活更加方便舒適。

至於是否鎖定哪些地區進行都更？侯友宜表示新北市有人口稠密地區，也有未來交通便捷的地區，也有一些老舊地區都應該開始，之後會找時間再跟大家詳細報告。

由於侯友宜昨晚遲至唱名上台發表前才步入會場，記者詢問侯是否刻意避開與前台北縣長周錫瑋、金介壽同框？侯回應沒有這回事，他抽到第2號發表，就按造表定的時間上台闡述政見。

關於金介壽昨晚批侯友宜與黑道掛勾，並宣稱自己握有證據，將視時機公布，侯友宜表示，謝謝金議員很關心他，他想自己能夠當到刑事局局長、警政署長，這些都是一個證明，其實不用擔心這些，都是沒有的事，他坦蕩蕩，希望選舉一切公開透明，不要老用抹黑方式。