母喪後首度貼文悼念 蔡總統：謝謝媽媽生我養我

蔡總統臉書發文悼念媽媽。（擷取自蔡英文臉書）

2018-03-23 22:17

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統的母親張金鳳於3月3日辭世，享壽93歲。總統蔡英文今天在母喪後首度透過臉書貼文提及母親，她說：「今天跟媽媽送別的儀式已經完成，謝謝媽媽生我養我，您永遠會在我心中。」

蔡總統表示，她要向這段時間以來，所有關心媽媽、關心家人的朋友們，表達由衷的感謝。今天跟媽媽送別的儀式已經完成，「謝謝媽媽生我養我，您永遠會在我心中。」

蔡總統的貼文，同時分享一張她擁著母親，笑容燦爛的照片。