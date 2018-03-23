嗆柯P「心裡都崩潰了」 蔡丁貴與警方對峙

2018-03-23 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕「公投護台灣聯盟」自2008年起在立法院外長期搭設的帳篷於今日下午遭台北市政府強行拆除，不過公投盟總召蔡丁貴嗆台北市長柯文哲是因害怕他參選才派人拆他的「競選總部」，稱柯「大概心裡都崩潰了」。晚間他仍持續在原地與封鎖線內的警察對峙。

北市府建管處今天下午突然派員到立法院旁的公投盟帳篷，稱有人檢舉該處是違建，在現場優勢警力的配合下，將據守的公投盟及多個獨派社團人員逐一被抬離現場，公投盟帳篷在歷經約3小時的拆除作業後，成為一團廢墟，並於傍晚全數遭清空。帳篷拆除後，警方也圍起人牆封鎖線。

事發後蔡丁貴表示，柯文哲之所以派人拆他的「競選總部」，是因他宣布參選台北市長讓柯文哲感到壓力，並笑稱「柯P一定會倒台，連我這種人要參選，他都怕成這樣，大概心裡都崩潰了。」、「他有那麼好的市政府大樓，還要來拆我帳篷，成什麼話！？」

《聯合報》報導，晚間蔡丁貴仍持續在立法院外，與封鎖線內的警察對峙，現場也有部分公投盟支持者持續圍觀，怒嗆警察違法，從直播畫面也可看到，蔡丁貴有對現場支持講話，並帶領群眾一同大聲唱歌。針對公投盟帳篷遭拆除，立法院秘書長林志嘉則表示，帳篷搭在立法院圍牆外，與院方並沒有直接關係，至於路權是由台北市政府核准並決定去留，尊重台北市政府的做法。