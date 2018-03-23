加速花蓮重建！工程會核定64件復建工程 經費達3.7億

2018-03-23 20:35

〔記者徐義平／台北報導〕為了加速花蓮災後公共工程復建進度，行政院公共工程委員會主任委員吳澤成今天（23日）親自主持會議，經過逐案討論，已經核列復建工程64件、粗估經費達3.7億餘元，預計最快4月就能發包工程，希望趕在年底前多數受損的公共工程完成復建。

工程會主委吳澤成表示，今天依照「公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點」規定，統籌中央部會花蓮0206地震復建工程經費審議工作，經逐案討論，已先核列復建工程64件、經費約3億7000餘萬元，另尚有兩件建築工程，因復建範圍及工法尚待確認，已責請工程會明日再會同內政部及縣府至現場勘查，確認所需經費，而且所審議之工程，均已依縣府實際災損需求，核實核列。

已核定案件中，包括社會關注的「七星潭大橋」、「尚志橋」等兩座受損橋梁修復，另有萬壽抽水站復建工程，皆已核列復建經費，並要求縣府儘速完成復建工作，以利民眾通行及汛期防汛安全。而部分案件，則因屬整體改善計畫，將改列於前瞻基礎建設之提升道路品質計畫辦理，亦有部分案件，因已由搶災搶險之災害準備金支應，故未納入本次公共設施災後復建經費補助範圍。

此外，部分案件採兩階段核定方式辦理，包括縣府提報之雨水及污水下水道工程，總提報金額約12.1億元，就災損情形明確部分，已先行核列經費約7000萬元，縣府即可據以辦理後續作業；至現階段無法確認實際災損部分約10億7000萬元，先行編列檢測費用約7000萬元，配合TV攝影全斷面檢測同步進行復建功能內容規劃後，行政院將秉即到即審原則，立即核實審議經費。