國民黨新北市長初選 首場政見說明會今晚7點登場

2018-03-23 19:02

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長初選戰況激烈，首場集會式說明會今晚7點在三重老人文康中心（原厚德體育館）登場，前台北縣長周錫瑋、前新北市副市長侯友宜、前新北市議員金介壽3人將輪番發表政見。

說明會預計7點開始，前5分鐘以抽籤決定參選人上台發表順序，不到6點半，現場450席座位約莫坐滿一半，周錫瑋支持者甚至包遊覽車到場力挺。

4場集會式地方說明會，分別是今晚7點在三重舉辦，3月24日在新莊、3月31日在中和枋寮活動中心、4月1日則是在板橋永安公園活動中心。

  • 國民黨新北市長初選首場政見說明今晚7點登場。（記者葉冠妤攝）

    國民黨新北市長初選首場政見說明今晚7點登場。（記者葉冠妤攝）

  • 首場國民黨新北市長初選候選人政見說明會今晚於三重老人文康中心舉辦，開場前已半數座位已坐滿。（記者葉冠妤攝）

    首場國民黨新北市長初選候選人政見說明會今晚於三重老人文康中心舉辦，開場前已半數座位已坐滿。（記者葉冠妤攝）

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