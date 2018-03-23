國民黨新北市長初選 首場政見說明會今晚7點登場

2018-03-23 19:02

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長初選戰況激烈，首場集會式說明會今晚7點在三重老人文康中心（原厚德體育館）登場，前台北縣長周錫瑋、前新北市副市長侯友宜、前新北市議員金介壽3人將輪番發表政見。

說明會預計7點開始，前5分鐘以抽籤決定參選人上台發表順序，不到6點半，現場450席座位約莫坐滿一半，周錫瑋支持者甚至包遊覽車到場力挺。

4場集會式地方說明會，分別是今晚7點在三重舉辦，3月24日在新莊、3月31日在中和枋寮活動中心、4月1日則是在板橋永安公園活動中心。