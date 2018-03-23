台灣找不到九二共識 賴揆：兩岸關係的鑰匙是對等尊重

2018-03-23 18:45

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院長賴清德表示，若中國關起大門而唯一的鑰匙是「九二共識」，那「在台灣是找不到這把鑰匙的」。面對國民黨立委許毓仁詢問，什麼才是鑰匙？賴揆表示，對等尊重，不要對台灣設定達不到的前題。

國民黨立委許毓仁今天（23日）在施政總質詢提問，若台灣找不到「九二共識」這把鑰匙，什麼才是打開兩岸關係的鑰匙？

賴揆答覆，對等尊重、求同存異，以自信展開交流。他強調，對台灣設定達不到的前題，是沒幫助的。

許毓仁追問賴揆，是否還與擔任台南市長時的說法一樣，台灣獨立是多數台灣人民的主張？

賴揆表示，他現在立場還是一樣。主張台灣是主權的獨立國家，與對岸互不隸屬，這是台灣人民最大的共識；民進黨也是這樣主張，台灣前途交由台灣2300萬人決定。

許毓仁詢問賴揆，是否能在這樣的基礎下訪問中國？

賴揆指出，以目前的氣氛，中國領導人習近平取消任期制，讓西方社會認為藉由交流讓中國政治民主、經濟自由開放是失敗的，他現在不宜表達訪問的立場。

賴揆且強調，兩岸關係不是當前行政院最重要的工作，這屬於總統職權。他是要做實事、發展貿易、壯大台灣。

針對中國對台31項措施。賴揆也意有所指地說，中國還不如解決地方政府或高官對台商的巧取豪奪。