為何突拆公投盟帳篷 北市府說有這2個理由…

2018-03-23 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕公投護台灣聯盟長期在立法院側門、濟南路上搭篷紮營，今日下午在台北市政府建管處人員與警力配合下，將公投盟帳篷區拆除。對於屹立3436天的帳篷為何今日突然拆除，北市府表示有兩個原因，一個是上週有媒體關切此事，另一個則是建管處清查後發現，公投盟自20日後就沒有申請道路路權，因此才依法強制執行。

公投護台灣聯盟從2008年在立院法外（濟南路）搭帳篷至今，除了占用道路也影響交通，不過，北市府建管處今天下午突然派員到立法院旁的公投盟帳篷，稱有人檢舉該處是違建，在現場優勢警力的配合下，據守的公投盟及多個獨派社團人員逐一被抬離現場，公投盟帳篷在歷經約3小時的拆除作業後，成為一團廢墟。

《蘋果日報》報導，台北市建管處長張明森表示，上週有媒體來關切此事，建管處也立即向新工處了解濟南路路權的申請狀況，確認公投盟過去雖然有斷斷續續申請路權，但本週二之後就沒有任何路權，所以才要求相關人員前去疏導。張明森說，週二時就曾到場查報，並開出即時強制拆除單，但公投盟顯然不願配合，因此市府今天派員到現場強拆。

市府內部人員私下透露，聲稱此事與柯文哲和獨派關係毫無關係，並指近年的陳抗議題越來越多，許多團體都搶著用，公投盟借到路權的機會也就跟著降低，強調不必每件事情都做政治解讀。