恐怖情人勾勾纏！內政部推新法最重關3年

2018-03-23 18:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕恐怖情人跟蹤女子造成社會不安層出不窮，警政署奉內政部長葉俊榮簽核，已將「糾纏行為防制法草案」送行政院審議，未來立法院三讀通過後，糾纏行為最重可處10萬元罰鍰，法院可針對再犯者核發防制令；如違反防制令，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

內政部長葉俊榮表示，此法案屬進步的「預防犯罪」立法，採行多階段處罰模式，讓被害人在初期面對監視、盯哨等恐怖糾纏時，可即時向司法或警察機關求援，阻止悲劇發生，期待能早日完成立法，杜絕糾纏行為，讓國人生活更安全。

內政部指出，我國現行「家庭暴力防治法」、「性騷擾防治法」及「社會秩序維護法」等，對於跟蹤、騷擾行為分別定有處罰規定，但這些法律僅就特定關係、與性別有關，或跟追所為規範，至於不具這些要件的一般跟蹤或騷擾等糾纏行為，目前仍難以處罰和預防，形成法律相關漏洞。

為填補現行法律漏洞，內政部成立推動立法小組，召開多次研商會議及公聽會，邀請人權及法制專家學者，參考日本、德國的立法先例，擬具「糾纏行為防制法草案」。

內政部強調，此法有三大重點：一、明定糾纏行為是出於對特定人的愛戀、喜好或怨恨，對該本人、親屬或生活關係密切者，反覆或持續監視、盯哨、撥打無聲電話、要求約會、寄送物品、出示有害個人名譽訊息及濫用個資代購貨物等7大類行為，使人心生厭惡或畏怖。

二、於民眾報案後，由警察機關開始調查，對現行實施糾纏行為的行為人，警方得即時勸阻或制止。經調查有糾纏行為者，得對行為人為警告處分或處1萬元以上，10萬元以下罰鍰。對一時糊塗等危害情節較輕微者，可給予警告，以利行為人改過向善。

三、經警察機關警告或罰鍰後2年內，如仍再有糾纏行為，則交由法院核發防制令制度，禁止行為人再為糾纏行為，並得命行為人遠離被害人的住居處所、工作場所，或其他防止糾纏行為的必要措施。

草案規定，如違反防制令可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣30萬元以下罰金。

葉俊榮強調，推動「糾纏行為防制法」勢在必行，不能再讓人民遭受糾纏行為的侵擾，未來「糾纏行為防制法」將與「家庭暴力防治法「、性騷擾三法等有關婦幼安全、性別主流化或性自主權的法律，構建完整的被害人保護網。