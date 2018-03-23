公投盟帳篷遭北市府強拆 蔡丁貴：與我參選市長有關

2018-03-23 18:03

〔記者鄭鴻達／台北報導〕位於立法院外的公投盟帳篷區，今天（23日）下午突被台北市政府建管處人員派工拆除，在警民衝突後，逐漸完成拆除作業。自由台灣黨主席蔡丁貴指出，這顯然是政治動作，他強調，台北市長柯文哲曾說「兩岸一家親」，他質疑這次強拆，與他昨天宣布要參選台北市長有關。

公投盟帳篷在強勢警力戒護下，傍晚由台北市建管處的工人完成拆除。蔡丁貴指出，這次台北市府宣稱是路權已被其他社團申請走，但他們早已表、繳費，他們有權知道是哪個團體申請，市府卻不說明是誰。

蔡丁貴說明，他們與公投盟對面的永久和平發展協會攤位，長期以來是彼此輪流申請路權，並給對方使用，這是長期的默契，讓雙方各自表達政治立場，他19日就去申請路權，當時26日、27日的選項仍是空白，還沒被申請走的。

蔡丁貴質疑，有人告知他是柯文哲下令限期拆除的，拆除顯然是政治動作，他質疑是與他昨日宣布參選台北市長有關。蔡丁貴說，因為他參選時表示柯文哲是紅色、親中，還說「兩岸一家親」，柯P可能對他的主張有所顧忌。

蔡丁貴強調，反年改遊行中，有不少人有舉五星旗，但為何只拆獨派帳篷，而不拆統派（八百壯士帳篷區），明顯標準不一。他誓言，即使今天被拆除了，下週一有路權後，還是會把帳篷蓋回來，只要台灣還沒獨立建國，就會一直在這！