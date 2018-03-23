花蓮震災善款爭議 陳美伶：委員會要做判斷

2018-03-23 16:55

〔記者曾韋禎／台北報導〕花蓮震災善款運用爭議，引發花蓮縣長傅崐萁砲轟中央政府。行政院花蓮震災救助及重建專案小組召集人、政務委員陳美伶表示，若傅崐萁需要利息補貼，可在下週的第5次重建小組提出。

陳美伶下午受訪時指出，花蓮震災至今，地方與中央政府合作無間，不管是救災、復原或重建。重建小組也將在下週召開第5次會議。

對於善款運用爭議。她引述「災害防救法」表示，政府應尊重捐助者之意見，專款專用，提供與災民救助直接有關之事項，不得挪為替代行政事務或業務之費用，並應公布支用細目。也就是善款應該徵信、透明公開，讓所有捐款人都能接受。

至於善款可以用在什麼地方。陳美伶說，委員會要做判斷，用於直接或間接都可以。

她表示，當初台南市也是考量小朋友進出校舍危險，請示過行政院，同意可暫用於重建校舍，不過後來教育部已編列預算，就沒動用善款了。

陳美伶強調，政府絕對不會虧待花蓮。對於中、長期的紓困，已請中央目的事業主管機關在3月底提出方案；國民旅遊卡的核定，在今年12月已前，到花蓮刷1元可核銷2元，也鼓勵企業前往花蓮進行員工旅遊，明天台積電就會去。

若傅崐萁想暫列利息補貼。陳美伶說這是可以的，也能在下週的第5次重建小組提出。#