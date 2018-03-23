一句「潑婦罵街」 南市藍綠2女議員吵成一團

2018-03-23 17:06

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天下午繼續進行財經部門業務報告，會中為了一句「潑婦罵街」，擔任主席的民進黨議員唐碧娥與國民黨議員王家貞槓上，王要求議事人員重播錄影帶，唐則裁示不准放，雙方吵成一團，多位國民黨議員也加入，議事數度中斷。

今天的質詢，議員均針對房屋稅凍漲發言，輪到國民黨議員李中岑發言時，她要求把她的10分鐘發言時間讓給王家貞，主席唐碧娥裁示不准，李則質疑這是她的時間，她要給王家貞用為何不准？唐則提出議事規則說明，堅持不准。

唐的裁示，也引起王家貞在席上表達不滿與抗議，唐則要王家貞「墊墊」、不要講話，「不要潑婦罵街，這是議事殿堂！」

隨後，國民黨議員林燕祝要求主席唐碧娥應為剛剛的發言向王家貞道歉，唐不為所動。隨後王家貞發言時，為此強烈不滿，認為議會遭到羞辱，要求議事人員重播剛剛的錄影帶，唐則數度裁示「不准放」。

雙方為此吵成一團，國民黨多位議員包括林燕祝、李中岑、曾培雅及洪玉鳳也聲援王家貞，並對主席表達不滿，認為議事主持不公，王家貞2度衝上主席台，與唐碧娥爭論中，而曾培雅為此一度拍桌。唐依舊堅持不准播放，並要求議員就今天主題進行發言。

會議也因此亂成一團，唐碧娥數度裁示休息。隨後包括林燕祝等4人提案將唐碧娥送議會紀律委員會。會議繼續進行。

下午4點25分左右，民進黨團總召邱莉莉充當和事佬，她打圓場說，現在氣氛不佳，為避免傷和氣，因此提議散會。主席唐碧娥隨後直接敲槌宣布散會，結束下午的紛爭。

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