許宗力也上性平課！白玫瑰週日上街 司法院先釋善意滅火

2018-03-23 16:36

〔記者吳政峰／台北報導〕白玫瑰社會關懷協會不滿近來部分性案件的判決結果，號召民眾25日到司法院抗議，司法院為了避免過度延燒，今（23）日先釋出善意滅火，表示未來將強制司法人員上性別平等課程，預定每年3小時，司法院長許宗力將是首批上課學員，帶頭深化性別意識。

司法院秘書長呂太郎今天帶領司法人員大喊「司法#MeToo我挺你」，表示22日「人權與兒少保護及性別友善委員會」做出數個重要決議，未來每位司法人員每年應接受3小時的性平課程，高於公務員的2小時，第一堂課在28日舉辦，學員除了許宗力，還有副院長蔡炯墩等司法行政首長。

決議指出，性平課程應納入司法人員的職前訓練，成為常態課程，內容將從現行的單向講授，轉為互動式的個案研討。

法令部分，性別歧視、性騷擾等，具體列為法官法、法官倫理規範中的不當行為及移送懲戒項目，提醒法官避免觸犯。

體制部分，研議依性別工作平等法規定，在各司法機關內成立性別平等委員會或工作小組，納入外部委員，專責處理性平議題的政策擬定、督導、法官檢視等工作。

至於被害者的申訴與救濟流程，司法院將辦理第一線同仁接受申訴或諮詢時的訓練，以利安撫與建立信賴感，並採「認定事實機構」與「懲處權責機構」分離制度，避免當事人遭反覆詢問而出現二次傷害。