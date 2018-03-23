美國新任國家安全顧問波頓 曾來台參加入聯研討會

2018-03-23 16:02

〔記者蘇芳禾／台北報導〕被視為「友台派」的前美國駐聯合國大使波頓接任美國國家安全顧問，前副總統呂秀蓮今天被問到相關議題時表示，她擔任立委時，曾邀請時任駐聯合國大使的波頓來台北參加台灣加入聯合國的研討會，都有保持聯絡，波頓非常支持台灣。她期待下一步就是（台美關係）正常化。

呂秀蓮今天舉辦「台北新政」發表會，會後受訪談到波頓人事案。

對於這項人事案對於台美關係的影響，呂秀蓮說，從這可看出川普總統任內，台灣的地位很重要，6月美國在台協會的新大樓要啟動，她期待下一步就是（台美關係）正常化。

不過呂秀蓮也說，中國當然不會善罷干休，所以台灣也要做準備，這2年之間，很多關鍵問題都會發生。美國需要台灣的戰略地位，也需要台灣來經濟作戰，去年美國在軍事上跟北韓緊張，現在北韓問題暫時化解後，美國現在看來要處理中國問題，因此更要拉緊台灣。

至於與波頓的交情，呂秀蓮說，她以前擔任立委的時候，在外交委員會推動台灣加入聯合國等相關行動，曾經邀請波頓來台灣。波頓基本上認為台灣是一個國家，並且認為台灣長期受到中國打壓，在聯合國時，也會替台灣講話、抱不平。

至於中美貿易大戰，呂秀蓮說，中美貿易逆差嚴重，台灣跟中國在經濟上很密切，所以「兩隻大象打架的時候，周邊的小動物也要做自己的準備」，台灣在經濟上也許會受影響，有利也有弊，台灣或許也可以參考南韓總統文在寅化干戈為玉帛的做法。