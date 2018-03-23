朱立倫訪中與台青座談 歡迎回台灣服務

2018-03-23 15:10

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長朱立倫率市府團隊到中國參訪，今（23）日上午參訪台積電南京廠，並到青年創業基地的「眾創碼頭」與台灣青年座談，朱立倫對台積電有許多台灣青年工程師及員工進駐，印象深刻，祝福在當地的台灣產業及青年發展順利成功，未來進一步帶動台灣經濟。

朱立倫參訪台積電南京廠後表示，廠區辦公大樓及生產區，設計新穎漂亮，投產速度也非常快速，短短一年多，已有很多台灣青年工程師及員工進駐；他強調，台積電是台灣最重要及具代表性的產業之一，影響全世界的科技走勢，因此無論台積電在台灣新竹科學園區、台南科學園區或是大陸地區，希望都能持續創新，同時提升台灣經濟動能。

朱立倫一行人也另探訪了提供年輕人創業基地的「眾創碼頭」，朱立倫與青年座談時指出，希望了解台灣青年在當地創業所遇到的問題，透過兩岸的溝通，化解困難。

朱立倫跟年輕人分享說，台灣上一代看似充滿希望及機會，但其實也有其辛苦的一面，而現在是機會相對更多的時代，必須要走出去，包括中國、越南及東南亞國家，甚至遠赴歐美，這是全世界經濟的共同趨勢，當社會經濟體發展到成熟階段，就必須要找尋下一個出口。

此外，朱立倫認為，台灣經濟已接近成熟狀態，應該要正面的接受台灣人才的交流，對於到中國求學或創業的台灣優秀年輕人，以誠懇誠摯的心，展開雙手歡迎他們回到台灣服務，為台灣打拚；一行人計畫繼續參訪南京台商溢泰環保、華新麗華。