家暴防治法20週年 北市首設北區保護服務辦公室

2018-03-23 14:33

〔記者蕭婷方／台北報導〕家庭暴力防治法公布實施至今20年，據北市家暴防治中心統計，北市自2015年運用資料分析，士林、北投區人口數、通報家暴件數皆為全市之冠，占28％，北市社會局於士林區首設北區保護服務辦公室，辦公室今天開幕，希望結合社區巡守力量預防家暴，民眾也可至此尋求未來相關家事案件的法律諮詢、社工陪同出庭等服務。

北市家暴辦公室目前在中正區、大同區各設有1處，不過，據家暴中心統計，北市每年家暴案件通報量平均有1萬4000件，其中士林、北投區家暴通報案件量卻為北市之冠，占全市案件量28％，內湖南港次之占全市18％，南港地區則成長最快，近年已從8％驟升至12％。

再以家暴案件通報類型來看，夫妻、同居人等親密關係家暴居冠，占48％，手足、姑嫂等親戚問題占30％，兒少保護案件第三，占23％。

北市家暴防治中心主任陳淑娟分析，台北北區為新興住宅、小家庭最多地區，常產生夫妻衝突、或因小孩管教衍生相關問題，民眾有家暴案件卻因辦公室路途遙遠，難有相關資源協助；此外，社工人員在服務案件時，也發現鄰里社區組織守望相助活絡，家庭暴力案件協助與通報上也占全市所有案件28%，才會在士林區首設北區保護服務辦公室。

北區服務辦公室除有社工駐點，並提供相關服務外，還有一間供社區居民使用的親子遊戲室、四間會談室提供在地服務，也與社福中心、社區組織及學校或醫療資源合作，推動各項鄰里社區活動。

除此之外，陳淑娟也說，辦公室也與士林地方法院合作，民眾若有離婚談判、監護權、收養等家事事件法律服務需求，辦公室將提供相關法律諮詢，或尋求可社工陪同。

陳淑娟也提醒民眾，若發現隔壁有激烈爭吵，小孩晚間連日出現打罵聲，或小孩臉上有傷等狀況，即可撥打一一三家暴防治專線通報。