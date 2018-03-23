空勤海豚直升機空調構改案 原廠報價竟獅子大開口達三倍

2018-03-23 14:12

〔記者羅添斌／台北報導〕內政部空勤總隊目前以UH-60M黑鷹直升機、AS-365N海豚直升機為機隊主力，據資深政府官員今天透露，空勤總隊為讓海豚直升機飛行員執勤時擁有較佳的工作環境，規劃要將9架AS-365N海豚直升機的空調系統進行構改，並編列1億6千多萬元來執行，沒想到卻遭海豚直升機原廠獅子大開口，最終報價竟然達到初次報價金額的3倍之多，讓此案難以執行。

資深官員說，由於海豚直升機原廠的報價明顯偏高又不合理，空勤總隊雖然還在與原廠協商溝通，但也做了最壞的打算，並且研議由其他方案來因應辦理。

空勤總隊原本使用的直升機機種眾多，經過機隊的重新規劃後，目前以軍方移撥的UH-60M黑鷹直升機，以及現役的AS-365N海豚直升機為機隊兩大主力，由於黑鷹直升機為新機，內部空間及環境設施較海豚直升機為佳，空勤總隊因此規劃，要將9架海豚直升機的空調系統進行構改，讓海豚直升機飛行員在執勤時，享有較佳的環境條件。

官員說，9架AS-365N海豚直升機空調系統的構改計畫，空勤總隊在2016年度就已編列1億6千多萬元經費，準備分年來執行，但沒有想到海豚直升機原廠的報價，不僅每次都不同，更是一次比一次高，最終報價竟然已達初次報價的3倍之多，遠遠超過空勤總隊的負擔，報價也極度不合理，空勤總隊多次向原廠溝通協商，但對方姿態甚高，令我方難以接受。