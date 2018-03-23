加班費換嘉獎 ?基層警抱怨壓榨基層勞動力

2018-03-23 14:06

〔記者蘇芳禾／台北報導〕警察肩負治安責任，卻常常超時工作還沒領到部分加班費，台灣警察工作權益推動協會（簡稱警工會）今天與立委、市議員召開記者會，警工會理事大白質疑，因為相關請領規定，導致員警的加班時數被換成嘉獎，壓榨基層勞動力。對此，與會的人事行政總處黃悅茵說，警、消的加班費上限已經有特別考量，還是要回到內政部做通盤考量，循行政程序辦理。

警工會理事大白指出，即使依現行公務人員加班費計算方式以及法定超勤加班費上限，包括《警察機關外勤員警超勤加班費核發要點》等，足足讓全體台北市警察同仁損失至少3千5百萬元以上勞務所得。如果依照勞基法規範（加成1.33至1.66倍），那台北市政府約積欠基層警員3億元以上勞務所得。

大白也表示，政府以各種法規扣減警察人員執勤應有所得，並毫無節制的濫用警力，重度侵害警察人員勞動權、財產權，警工會強烈要求，政府應取消超勤加班費上限，實報實銷；此外，應該要依照勞基法精神，推動修改超勤加班費核發應視加班時間加成，不得以不等價如嘉獎方式搪塞。

民進黨立委高志鵬呼籲，警政署重視警察超勤加班的情況，如果短期內還不能讓基層員警都準時回家，也要讓這些超勤加班的警察拿到合理的加班費。他也引用之前引發軒然大波的賴清德「功德說」替基層員警抱不平說「警察同仁做功德做很久了！」

台北市議員李慶鋒指出，他曾經在台北市議會質詢，台北市府說超勤加班費是足夠的，只是因為中央訂上限，因此無法核發，只能用記嘉獎方式補償。以北市各分局為例，104年度因超勤記了6811支嘉獎、105年度記了6925支。

與會的人事行政總處黃悅茵說，警、消的加班費上限已經有特別考量，還是要回到內政部做通盤考量，循行政程序辦理。

警政署人事室副主任張淑芳說，警政署很重視基層同仁權益和健康，不過警察不適用勞基法，加班超勤也有用其他方式獎勵、補償。