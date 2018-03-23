效法韓劇 綠委籲法務部推監獄實境秀

2018-03-23 12:52

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委許智傑昨以韓劇「機智牢房生活」為例，呼籲法務部推動監獄實境秀節目製作，讓民眾了解法治教育相關知識；法務部長邱太三表示，上任以來即要求矯正署全力協助拍攝團隊取景，未來也會主動與文化部部長鄭麗君討論，共同打造屬於台灣的法治、獄政鉅作。

民進黨立委許智傑昨於立法院司法法制委員會質詢法務部部長邱太三，舉國外法治教育成功的經驗為例，如韓國透過戲劇「機智牢房生活」講述受刑人與監所人員的酸甜苦辣，或「善良地活著」以實境秀方式將藝人送入監獄體驗真實苦窯人生，呼籲法務部推動監獄實境秀的節目製作，讓民眾了解法治教育相關知識。

許智傑認為，台灣人熱愛觀看戲劇及娛樂綜藝節目。但台灣拍攝的戲劇類型卻多為愛情、家庭劇，相較於日韓，缺乏推理犯罪或法治相關的題材，相當可惜。近年來台灣電視圈人才輩出，拍出許多叫好又叫座的作品，法務部若能與這些一流團隊合作，透過戲劇揭開監獄神秘的面紗，既可縮短民眾與司法之間的距離，也寓教於樂成了法治教育的最佳教材。

法務部長邱太三強調，未來會主動與文化部討論，共同打造屬於台灣的法治、獄政作品。

許智傑強調，台灣人民長期以來不甚了解監獄的真實面貌，更缺乏對司法體系的認識。法務部應避免製作呆版的政令宣傳廣告，而是與優秀團隊合作拍攝出富含教育意義的戲劇或實境節目，推出台灣版的機智牢房生活。