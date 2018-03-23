北市中信總部舊址環評審查通過 「新舞台」可望重現

2018-03-23 12:32

〔記者蔡亞樺／台北報導〕位於台北市信義區A7的中國信託總部舊址基地，開發商規劃興建結合百貨商場、旅館的46層樓商業大樓，並承諾將新舞台重新蓋回，北市環境影響評估委員會去年底首次審查該開發案，環評委員提出多項質疑因此退回補充資料再審，環評委員會今早進行第二次環評審查，委員對於防災避難、污水處理等問題仍有疑慮，要求開發單位以書面補件方式說明，環評主席、北市環保局長劉銘龍裁示，該案審查通過。

環評委員會今早召開環評會議審查此開發案，碩河公司提送報告指出，原規劃興建44層大樓將增高至地上46層大樓、地下維持5層，因考量旅館營運空間，因此增加2層，但大樓總高度不變，部分樓層高度作調整。

環評委員董娟鳴指出，整棟46層大樓，消防雲梯車停靠處卻只有一處，避難平台也讓任何救難車輛無法停靠，只能停在馬路上，且展演空間的避難動線規劃非常迂迴，使得逃生動線變長，應再調整。

環評委員劉小蘭則表示，污水量的計算說明不清楚，防災人數的計算基準也要清楚說明。其他環評委員分別提到，開挖土石方數據每次提送都不一樣，一變再變應該要精確，污水量與自來水用水量計算基準用人口數與建築面積計算，基準不同，應該統一並清楚說明。

環評委員林文印說，開發案規劃調整後，餐廳人數增加，污水量也有增加，按理說油煙污染排放也會大幅增加，設備防治應該一併說明。碩河開發單位逐一回覆委員的意見，劉銘龍最後裁示，開發單位應將委員意見補送書面資料，讓委員充分了解，該案審查通過。

中信集團原信義總部大樓存在具有文化資產指標的「新舞台」，拆除或保存一度引發爭議，過程一波三折，於2014年被北市文化局評定為文化景觀，且必須保留辜振甫所題「新舞台」招牌，以及「基地維持原表演空間機能」。

中信集團2年前以151億元標售，由碩河開發公司標下，碩河開發規劃興建44層大樓，做為旅館、餐廳、百貨商場，並在5至7樓規劃為表演空間。在大樓開發前，該區域先前引進話題十足的貨櫃美食市集，1月底結束營業撤場。