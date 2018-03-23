美商務副助理部長訪台中 林佳龍盼深化台美產業交流

美國商務部副助理部長Ian Steff率團拜會台中市長林佳龍。（台中市政府提供）

2018-03-23 12:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕美國商務部副助理部長Ian Steff昨（22日）率團拜會台中市長林佳龍時，稱讚台中是適合生活、成長、共組家庭的宜居城市，蓬勃發展的製造業與科技產業令人驚艷。林佳龍則期待建立台美交流平台，讓兩國智慧機械產業與製造業展開更具體的合作。

台中市府指出，美國商務部為致力提升美國製造業競爭力並關注製造業就業機會及投資，由Ian Steff率團訪台，並拜會市長，除了解台中地區製造業現況與優勢，也分享美國製造業的現況與未來規劃，美國在台協會商務組副組長陸子龍、經發局長呂曜志、台中市工策會總幹事蔡世寅等人也共同與會。

林佳龍說，中央正推動「5加2」產業計畫，並將台中定位為智慧機械之都，加上精密機械、手工具機、航太科技、半導體產業進駐發展，讓台中更具國際競爭力，同時台中也因為便利的交通與文化多樣性，相繼被美國CNN與國際知名研究機構GaWC評為宜居城市。

他又說，中央已啟動台中「智慧機械推動辦公室」，讓台中從產業面向鏈結國際，他去年也前往美國會見記憶體大廠美光總裁Sanjay Mehrotra，並與愛達荷州航太聯盟簽署MOU，鼓勵美國投資台中。也盼與美國商務部搭建合作機制，讓雙方產業展開更具體合作。

Steff表示，此趟參訪行程包括台灣美光等知名科技大廠，也期待美台進一步推動產業合作計畫。商務部6月20至22日在馬里蘭州舉辦「2018年選擇美國投資高峰會」，屆時華府商務主管等高層將一同聚集在華府，歡迎台中產業界專家及業者踴躍參加。

呂曜志表示，市府去年前往美國招商，聚焦在西北部各州，並獲得豐碩成果，包括與愛達荷州航太協會簽署MOU、猶他州長Gary Herbert下半年可望拜訪台灣，另外，市府今年也與總部位於西雅圖的微軟台灣分公司簽約，在既有地緣脈絡的合作基礎上，盼進一步與美國尋求合作契機，媒介雙方技術互補，共創台美雙贏。