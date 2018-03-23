蔡總統提四大策略 因應美中貿易大戰

蔡總統今天上午在公開場合發表談話，說明政府如何因應美中貿易大戰。 （記者李欣芳攝）

2018-03-23 11:45

〔記者李欣芳／台北報導〕因應美中貿易大戰，蔡英文總統今天上午在接見亞洲台灣商會聯合總會總會長江文洲一行時發表談話，提出四項因應策略，強調我們要加大台灣研發及生產的比重、加速內需投資、提高創新能量，並且積極推動貿易和生產基地的多元布局，指整個政府團隊會全以以赴，打造更好的投資環境。

蔡總統致詞表示，相信大家都已經注意到，美國總統川普簽署備忘錄，基於「301條款」，對中國大陸產品實施貿易制裁，造成全球市場有一些波動。她藉著今天跟大家見面的機會，說明政府的態度及因應的策略。

第一，美中貿易戰看起來是一觸即發的狀態，我們的國安團隊、行政團隊，長期以來都已經對局勢有充足掌握，政府會密切注意後續發展，並做必要因應。

第二，台灣本身即是很重要的貿易國，我們會持續和美國進行必要的協商與溝通，確保貿易利益不會被影響、也不會被傷害。

第三，協商是解決貿易衝突的最好方法，我們呼籲美中及相關各方，積極進行協商，避免貿易戰全面爆發。

第四，近兩年來，台灣經濟的基本面越來越好，也是股市榮景的重要原因，無論是解決五缺的問題、法規的鬆綁，或是加速投資台灣，行政院都有專案在執行，請大家對台灣經濟的情勢要有信心。

四項策略因應 蔡：政府全力以赴

蔡總統表示，我們也有以下幾個策略，來因應局勢的變化。

第一，我們要加大台灣研發及生產的比重。我們會持續強化台灣，作為生產以及技術開發的貿易基地。擴大技術開發、關鍵零組件製造，提升附加價值及經營管理技術。增加產品的台灣成分，他們會被認定為「台灣製造」。

第二，加速內需投資。近兩年台灣經濟已經開始轉型，國內經濟成長動能回升。除了出口貿易外，內需也持續在擴大。因此，我們要加速前瞻基礎計畫的落實，並持續推動能源轉型、都市更新、社會住宅、長照等其他有助於內需發展的計畫，讓內需擴大成為支撐經濟成長的主要動力。

第三，我們提高創新能量。科技發展和智財權的保護，是貿易的決勝關鍵。所以，5+2產業創新以及各項科技產業發展的計畫，都要加大力道、增加投資、加速執行。

第四，是多元布局。我們要積極推動貿易和生產基地的多元化，尤其透過新南向政策，加速台灣在新南向國家的布局。

總統說，她要再次強調，整個政府團隊都會全力以赴，打造更好的投資環境。台灣經濟的基本面非常穩健，我們會跟大家一起繼續打拚，讓台灣的經濟走向更好的循環。再次歡迎大家回來台灣。