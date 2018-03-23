台歐人權對話升級 我盼歐盟協助建立司法互助關係

2018-03-23 11:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與歐盟昨於外交部舉行首屆人權諮商，台灣由政務委員羅秉成主談，歐盟則由歐盟對外事務部人權事務處處長賈西亞培瑞斯（Mercedes Garcia Perez）率3名歐盟對外事務部政策官主談。羅秉成表示，會談中氣氛友善、平等，雙方互有關切的議題和期待。例如歐盟肯定我國推動平權，也關注遠洋漁工處境；我也向歐盟表達台灣受限於外交困難，無法和歐盟會員國建立司法互助關係，盼歐盟在會員國中發揮影響力，在司法互助、環境與醫療人權等議題上協助台灣。

賈西亞培瑞斯等歐盟官員一行4人昨在人權諮商會議結束後，晚間與廢除死刑推動聯盟、人權公約施行監督聯盟、台灣人權促進會、民間司改會、同志諮詢熱線和婦女新知基金會等民間團體對談，分享歐盟在推動全球民主與人權上所扮演的角色，羅秉成參與聆聽，也在對談最後主動上台和公民團體分享台歐政府對話的內容。

羅秉成說，以往台歐是在非經貿對話中商討人權議題，歐盟方面認為應該和台灣展開更進階、深度的對話，於是主動邀約將人權議題獨立出來，升級成為正式的人權諮商對話。歐盟現與43個國家建立此對話機制。

羅說，台灣認為這是深化和歐盟實質交流的機會，於是掌握機會，集合勞動部、內政部、漁業署、法務部與外交部等多個政府單位，就各項人權議題進行廣泛深入的對話，「會談氣氛友善、平等、互惠」。

羅分享道，討論過程中雙方政府代表對各項議題提出積極看法和建議，不單是歐盟對我方人權議題發展有所期待，我方也提出台灣的關切和需求。例如歐盟肯定台灣在平權以及性平教育的表現，也認為是歐盟應該學習的部分；同時雙方也就遠洋漁船境外僱用外籍移工的處境和待遇進行研討。

羅秉成坦言，「這是我們要深自檢討的事」，而政府雖已經提出諸多措施試圖改善，但也仍不如人意。當我方向歐盟表達我方投注的經費、預算、所設計的罰則和規範等措施，但歐盟更進一步關注這些措施的效果，因為遠洋漁船遠在天邊，歐盟就關心能否「有效檢查」；例如我方自21個港口派出巡檢員，但若巡檢員和漁工語言不通，或是詢問問題時船長就站在一旁，都會影響檢查有效性。羅秉成說，歐盟提出許多建設性建議，將彙整回報行政院 ，繼續精進改善。

羅秉成也說到，台灣在會議中對歐盟也有所期待，「我們是人權價值同盟的夥伴關係」，我方主要關切司法互助和環境、醫療健康人權議題。羅說，台灣受限於外交困難，當國人在境外犯罪，我們對犯罪深惡痛絕，但理性而言，我國無法引渡國人嫌犯回台審判、也沒辦法得到好的司法互助，甚至可能被遣返到司法制度不值得人信賴的中國，「請歐盟考慮這樣的情形是否正當公平？」

羅秉成也提到李明哲案與台灣參與WHO相關會議受阻撓的情形，雖然明白歐盟不能介入會員國事務，但盼望歐盟在這些議題上適度發揮影響力，協助台灣在歐盟會員國裡面建立司法互助關係，也希望歐盟注意台灣醫療人權受限，盼在適當時機、用適當方法協助台灣。

歐洲經貿辦事處與我國司法院亦舉辦「台歐盟人權法制交流計畫」，將自下周一起舉辦連續四天的活動，透過來自歐盟與英法德等地的專家，就精神疾病被告個案研究、法官對心理疾病之見解、精神評估取證、判決準則與合併判決等議題，分享人權相關的法制實務經驗。