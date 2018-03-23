台灣青年反共救國團邁入10年 盼建立台灣為偉大國家

2018-03-23 09:53

〔記者蘇永耀／台北報導〕10年前，才剛落腳台灣兩年多的資深評論員林保華及妻子楊月清，看到當時執政的馬政府一味向中國大幅開放，深感台灣社會要能民主壯大就必須認清中共本質，而與學者等本土派人士一同籌設「台灣青年反共救國團」，10年間投入政治社會運動無數，隨著習大大的稱帝，兩人除認為台灣必須更加警惕，也強調反共並非八股，希望能傳承年輕世代、開枝散葉。

當年籌設「台灣青年反共救國團」不久，隨即遇到時任中國海協會長陳雲林如同「中央大員」般，受馬政府之邀首度來台，林保華及楊月清也投入抗議行伍，還在台北晶華前攔阻國共之間的觥籌交錯。

回顧這10年，兩人均憂慮，如今國民黨雖已下台，但中共在台的活動能量卻反而提高中，北京透過各種利誘威脅等軟硬手段，不少人正幫對岸做事。另方面，中國對香港的民主壓制也是與日俱增。

在香港旅居超過20年，直到1997年香港歸併中國前夕才離開的林保華說，1984年中英簽署聯合聲明後，中國國安部門就派出許多人滲入香港主要階層，其中還包括媒體。如今大權在握的習近平，不僅更打壓香港民主，對台灣也更不會客氣。

「台灣青年反共救國團」將舉辦大型論壇，也邀不少中國「眼中釘」的民主人士來台。其中因為多數來自香港，楊月清請過去他們旅居香港即長期合作的香港旅行社訂機票，剛開始還沒什麼問題，不多久後對方告訴她，這個生意不能接了，但也不便說明是什麼原因。

林保華說，「台灣青年反共救國團」並不是什麼了不起的團體，但中共都想干預，遑論其他更重要的政黨或團體。這也是蔡政府也必須因應的國安風險。他說，民進黨第一次執政時，曾在當時的國科會裡設置類似大數據的資料庫反向情蒐，在馬八年門戶大開後，台灣必須要急起直追以知己知敵。

楊月清也說，相較於正被行政院黨產會調查是否為國民黨附隨組織的「中國青年救國團」、以及繼續獲得政府補助的世亞盟等團體再也不反共，「台灣青年反共救國團」希望能開枝散葉，傳承年輕世代。她最近讀到一篇台灣大學生寫的文章，認為「應透過關心其他民族，支持他們的民主發展，台灣才有可能成為一個偉大的國家。」誠哉此言，這就是反共的新時代意義。