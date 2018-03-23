台灣青年反共救國團 找中國「眼中釘」談自由人權

2018-03-23 09:40

〔 記者蘇永耀／台北報導〕成立將滿10年的「台灣青年反共救國團」首度舉行大型論壇，邀請包括香港前民主黨主席劉慧卿、佔中運動代表港大法律系副教授譚耀廷等人，參加24、25日在台北舉辦的論壇，以「港澳中、各民族及台灣自由人權」為主題進行討論。

受邀出席人士還包括香港被DQ（取消資格）的立法會議員游蕙禎、港大學生會會長黃政鍀、中國維權律師滕彪、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長達瓦才仁、內蒙海外自決組織南蒙古大呼拉爾泰秘書長代欽、世界維吾爾大會最高領袖熱比婭的特別代表哈米特等人。主辦單位也安排台灣學者及學生代表等參與對話。

主辦單位說，這些多被中國視為「眼中釘」的民運人士已陸續抵台，其中南蒙流亡組織代表代欽從日本來台；熱比婭的特別代表哈米特從德國來台；中國維權律師滕彪從美國來台，其餘多從香港直接赴台。至於原也受邀的澳門立法會議員蘇嘉豪因與澳門政府的訴訟仍在進行中，在考量當地政情等因素下，最後婉謝來台。

2008年馬政府上台後對中國大幅開放，引發傾中爭議。經資深政治評論員林保華、妻子楊月清等本土人士號召，該年11月時任中國海協會長陳雲林來台前籌設「台灣青年反共救國團」，呼籲台灣社會正視中國對台的真正面目，以反共救國團為名也有譏諷國民黨已從過去的反共轉為親共之意。

負責主辦的楊月清說，中國現在用過去對付西藏、維吾爾的毀滅式手段對付香港，連粵語都要消滅，透過主辦「多民族集會」，要藉著這兩天活動把反對專制的理念重新在大家心目中「激活」（啟動），將所有受中共迫害的人士團結起來，追求自由人權的普世價值，以及展現珍愛寶島守䕶台灣的決心。