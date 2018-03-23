陳菊率團參訪巴爾的摩 為亞洲新灣區找點子

2018-03-23 08:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊美東時間22日上午，參訪美東第二大港巴爾的摩，她表示希望參考巴港的內港再生計畫（Inner Harbor 2.0），將高雄亞洲新灣區的動線規劃導入使用者思維，以打造安全親水的優質空間，並結合多元商業活動，延伸擴大經濟效益。

高雄市政府說明，巴爾的摩內港計畫（Inner Harbor）被譽為世界城市水岸重建典範，為該市重要旅遊、商業活動及稅收來源之一。

巴爾的摩在大規模硬體建造後，藉此次盤整基礎設施的機會，從使用者面向思考內港升級需要，透過傾聽民意與溝通、提出創新策略值得學習。

陳菊指出，港區親水已是各港區城市規劃趨勢，對於該計畫回歸使用者思考，以安全、健康及尊重歷史文化為核心價值，進行內港升級的模式感到印象深刻：亞洲新灣區正值轉型與招商階段，未來可借鏡內港2.0計畫，重整亞灣動線系統，透過都市設計手法，讓人行動線與活動得以順接悠遊於不同街廓，延伸擴大經濟效益。

此外，內港再生計畫也強調永續健康價值（Healthy Habor），提出12項改善策略，包括打造水域浮動式垃圾剷除船垃圾輪先生（Mr. Trash Wheel），設計兼顧潮汐、暴雨逕流問題，港濱活動的彈性設計以生態工法與浮動濕地改善港區水質，與社區共同營造生活實驗室等，讓內港成為安全親水的優質區域。