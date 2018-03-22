初選民調防弊！楊麗環籲回call給贈禮 黨部：涉及賄選

2018-03-22 21:00

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市長初選民調將於25日連續3天舉行，鑑於基隆發生民調誤植、電訪錄音光碟消失烏龍事件，桃園市長參選人楊麗環今天（22日）召開記者會，呼籲民眾接獲民調電話後，回call楊麗環服務處，留下資料作為民調數據資料庫，可獲致贈紀念品；黨部則發出新聞稿，認為致贈紀念品已經涉及賄選，希望楊麗環懸崖勒馬。

獲悉黨部回應後，楊麗環總部人員強調，他們是不信任民調公司，希望民眾留下電話，未來才有比對機制，並未針對黨部，也沒有賄選問題。

楊麗環在競選總部召開「重建民調公信力、你我一起來防弊」記者會，呼籲接到民調電話的民眾，立即回call楊麗環競選服務處電話，留下姓名、住址、市內電話、民調公司、支持對象，以方便服務處建立民調數據資料庫，服務處也會依據回call民眾提供的住址，致贈精美紀念品。

楊麗環強調，會依據受訪民眾回報民調數據和市黨部公布的民調結果進行比對，藉此大幅降低民調被操作的機率，共同打造一個乾淨、公平的民調機制和初選環境。

黨部則說，市長初選民調是藍綠兩黨採用的通用方式，所有初選作業過程都可以攤在陽光下接受檢驗，而楊麗環作法讓人有先入為主、預設立場的觀感，嚴重傷害國民黨的形象，造成社會觀感不佳。

另外，政黨提名已經納入選罷法處範疇，要求接獲民調電話的選民，於回call時留下個人資料，是否有違反個人資料保護法的問題，也值得商榷。