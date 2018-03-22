台日友好！ 日華議員懇談會挺台灣參加WHA

日華議員懇談會新任會長古屋圭司今日發表聲明，力挺台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）。圖為古屋圭司將「支持台灣參加WHA」決議文親手交給我國駐日代表處副代表張仁久。（中央社）

2018-03-22 21:12

〔編譯羅綺／綜合報導〕由日本國會跨黨派議員組成的「日華議員懇談會」（簡稱日華懇），今（22）日改選總會幹部，新任會長古屋圭司稱台灣為「日本的老朋友」，力挺台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）。

綜合新聞報導，日華懇發表聲明表示，「世界衛生組織（WHO）憲章中載明健康為基本人權，不因種族、宗教、政治理念或經濟社會條件而有所偏差，我們由衷贊同其崇高理念。台灣是日本的老朋友，自2009年以來連續8年以觀察員身分參加WHA，身為全球防疫網絡的一員，也不斷積極貢獻。但去年卻未獲來自世界衛生組織（WHO）幹事長的邀請函，無法參加WHA，這明顯違背世界衛生組織憲章的理念。」

聲明中指出，「國際往來頻繁，2017年台日互訪人數超過651萬人次，若台灣無法參與WHA，即可能出現防疫缺口，日方不得不寄予強烈關切。為求有效的防疫對策，全球衛生醫療合作極為重要，日華議員懇談會強烈支持台灣應獲邀以觀察員身分出席WHA。」

今日日華懇新任會長古屋圭司親手將「支持台灣參加WHA」決議文交給我國駐日代表處副代表張仁久。張仁久致謝並表示，希望日華懇同時也支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），以深化台日經濟貿易關係。