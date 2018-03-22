台歐首屆人權諮商 歐盟盛讚台灣推展人權議題

歐盟對外事務部人權事務處處長賈西亞培瑞斯（Mercedes Garcia Perez）與台灣公民團體對談。（記者呂伊萱攝）

2018-03-22 20:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與歐盟今天於台北舉行首屆人權諮商，歐盟由歐盟對外事務部人權事務處處長賈西亞培瑞斯（Mercedes Garcia Perez）率3名歐盟對外事務部政策官主談，台灣則由政委羅秉成主談。歐盟讚揚台灣廣泛推展各項人權議題，也鼓勵台灣積極向國際社會宣傳、介紹此「人權典範」；外交部也在會中提出，建議歐盟邀請台灣人士參與歐盟主辦的相關會議。

台灣外交部與歐盟對外事務部（歐盟外交部）共同表示，台灣與歐盟今於台灣台北召開首屆人權諮商，全天會談中氣氛友好、坦誠且具建設性。本次會議見證台灣已是穩健多元的民主政體，與歐盟共享人權及法治等普世價值。歐盟也讚揚台灣廣泛推展各項人權議題進程，並鼓勵台灣積極向國際社會宣介人權典範。

今年適逢《世界人權宣言》屆滿70週年。歐盟讚揚台灣在人權方面的努力，歐盟在會中肯定台灣主動將聯合國主要人權公約國內法化，也詢問其餘人權公約國內法化進程；歐盟也讚揚台灣持續努力追求性別平等及建立LGBTI友善環境。

台歐廣泛就各項人權議題交換意見，包括歐盟支持台灣進行國家人權報告國際審查機制，雙方也就台灣是否將成立國家人權機構交換意見。台歐在會中亦談論商業與人權議題，歐盟鼓勵並支持台灣就「企業社會責任」或「商業人權」提出國家行動計畫。

台灣與歐盟也談及對人權捍衛者的協助，就「同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人」（LGBTI）及性別平等政策交換意見。台灣並建議歐盟邀請台灣人士參與歐盟主辦的相關會議。歐盟也重申死刑並無嚇阻作用，且是不人道且無法逆轉的懲罰，並願與台灣分享相關經驗；賈西亞培瑞斯晚間在與台灣公民團體對談時也提到，樂見台灣近一年來並沒有執行死刑。

台歐也討論包含產業外勞、社福外勞，尤其是外籍漁工的權益。歐盟肯定近來台灣舉辦相關宣導活動，以及採行管理措施，以確保外籍漁工享有適當待遇，歐盟並強調適切執行的重要性，鼓勵台灣制訂符合國際標準的法規。歐盟也強調採取必要措施、加強勞動保護，以改善外傭工作環境的重要性。

台灣與歐盟並同意於明年（2019）在比利時布魯塞爾再次舉行人權諮商，並就本次諮商各項議題加強合作。