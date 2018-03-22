參選高市長 陳其邁拜會王金平請益

2018-03-22 20:48

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨縣市長提名人展開請益之旅，民進黨高雄市長參選人、立委陳其邁14日單槍匹馬拜會高雄市長陳菊，據悉，日前陳還拜會請益藍營大老、前立法院長王金平。陳其邁受訪證實，兩人花了很多時間談高雄產業發展議題，王金平鼓勵他，為了高雄的地方和經濟發展，「大家要作伙努力合作，不分藍綠。」

陳其邁表示，王金平是高雄出身，他卅多歲就認識王金平，兩人是長達五屆立法院的老同事，他算是少數與王認識這麼久的現任立委；兩人在立院的事務也有很多往來，此次請益，王金平提到許多對高雄地方發展的意見，兩人花了很多時間談產業發展困境，他也提到未來盼推動AI產業，將高雄打造成智慧城市，王則向他分享許多國外AI發展的經驗。

趁著駐日代表謝長廷回國期間，陳其邁及立委黃偉哲、立委陳歐珀、立委劉櫂豪、前農委會副主委翁章梁等已受民進黨提名的縣市長參選人，昨也一同拜會請益曾任高雄市長的謝長廷。陳其邁笑說，他與謝關係良好，兩人四、五年前還曾一起泡過溫泉。

陳其邁說，大家多針對台日關係、城市交流議題向謝長廷請益，謝長廷還主動提及初選後黨內整合問題，表示「高雄黨內整合很快，台南應該儘速整合。」至於高雄黨內整合，陳其邁日前已拜會初選對手、立委管碧玲、林岱樺等人，今則拜會立委趙天麟。