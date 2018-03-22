鄭弘儀自寫500萬收據指控柯P 被網友檢舉逃漏稅

2018-03-22 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕三立《鄭‧知道了》節目主持人鄭弘儀昨（21日）在節目上，拿著一張500萬元收據當示意圖，指控台北市長柯文哲過去在選舉期間帳目不清，被網友痛批用假收據當道具的行為相當不妥，更有網友今（22）日更針對此事向國稅局舉報逃漏稅。

PTT鄉民今日發現，有網友不滿鄭弘儀使用「小肥小吃店」空白收據，並在上頭寫下500萬元示意台北市長柯文哲帳目不清，因此故意針對鄭弘儀在節目上所拿的收據開立店家進行檢舉，影片中能看見，網友撥電話向國稅局舉報該家免用統一發票的小吃店，在昨天開出總價500萬元的收據。

接著網友向國稅局人員報出該家小吃店的店址、統一編號，接著向國稅局人員表示是在《鄭‧知道了》節目中看到的，「明顯是逃漏稅，請你們去查」，並使用傳真方式將節目畫面交給國稅局人員查辦，許多鄉民對此表示，「叫鄭弘儀出來面對」、「小肥有夠悽慘，乾脆報警說空白發票被偷好了」、「玩笑開過頭了」。

有收看節目的網友在PTT發文表示，鄭弘儀曾在節目中說出「我們沒有證據」，但還是拿著「不是證據」的收據「示意圖」來批柯文哲，而且收據上的數字與項目也都是鄭弘儀所寫的，PO文網友因此質疑節目想用「假道具」來「打」柯文哲。其他鄉民也留言，「這樣誤導沒有問題？」、「就算道具也不能偽造文書」、「這真的太扯，幫高調」、「自己寫一張，然後小劇場展開，開始講的跟真的有一樣」。

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