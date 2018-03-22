衝突過後反年改、統促黨「站一起」 網酸：口嫌體正直

藍天行動聯盟舉行繆德生追思活動，除了反年改團體，中華統一促進黨成員也帶著大批五星旗到場，並一同遊行到凱道前舉辦燭光追思會。（記者劉信德攝）

2018-03-22 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕退休上校繆德生上月27日參與反年改抗爭活動，不慎在攀爬立法院建築物外牆時跌落重傷送醫，本月5日宣告不治。今（22）日舉行告別式後，部分反年改團體痛斥統促黨持中國的五星旗，雙方在街頭爆發肢體衝突；但社運人士王奕凱稍早在臉書發文酸說：「最後還是站在一起，而且還滿滿幾十面的五星旗」。

王奕凱在個人臉書上發文表示：「新聞講的好像反年改捍衛中華民國，跟統促黨拿五星旗的打了一架，實際看在凱道上的直播，不但最後還是站在一起，而且還滿滿幾十面的五星旗，其中只有二三面的中華民國旗」。

網友紛紛留言表示：「反年改的支持者應該比較喜歡『五星旗』吧！XD」、「最後是口嫌體正直嗎wwwwww」、「反正都是支那旗啦，不要分這麼細」、「相忍為（中）國」，發文被分享至臉書社團《島民抗中聯合》後，引來更多網友們嘲諷說：「怎麼會難過呢？兩個中國相知相惜，彷彿中華優良傳統品德兄友弟恭，看得我都感動了」、「為了拿五星旗多500打起來而已，人家還是隊友。」