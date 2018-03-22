追思繆德生爆衝突！五星旗白狼亂入 晚會未開鳥獸散

藍天行動聯盟今天下午在立法院周邊舉行繆德生追思活動，除了反年改團體，中華統一促進黨成員也帶著大批五星旗到場，一同遊行到凱道前舉辦燭光追思會。（記者劉信德攝）

2018-03-22 18:49

〔記者鄭鴻達、涂鉅旻／台北報導〕藍天行動聯盟等泛藍、反年改團體，今天號召群眾赴立法院，為退役上校繆德生招魂。招魂後，群眾轉進凱道要舉辦「燭光晚會」，但途中人潮越走越少，走到凱道時人數減半，群眾數度與員警、媒體爆發衝突，最後未待夕陽西下，人潮即告散去。

繆德生於2月27日的反年改突襲行動中，攀爬立法院大樓外牆失足，不慎摔傷致死。藍天行動聯盟、南台灣抗暴聯盟、統一促進黨等70餘個大小泛藍、反年改及統派團體，今天號召約500名民眾在繆德生公祭日，到立院招魂、哀悼。

午後，群眾陸續在台北市中山南路、青島東路口集結；同時，統促黨主席「白狼」張安樂與次子張瑋、前台北市議員璩美鳳等人，率領上百名手持五星旗的幫眾加入，讓原本充滿青天白日滿地紅的現場，瞬間一片血紅。

招魂甫開始，一名泛藍反年改民眾疑不滿統促黨人士在現場舉太多五星旗，爆發口角、互毆等衝突，所幸在員警強力介入下，衝突迅速落幕，但也讓群眾更加騷動不安。

為此，張安樂特地上指揮車解釋，之所以會帶五星旗，是因中華民國國旗還未被拆除、國號得以保留，都是因為有五星旗的存在，兩面旗幟都是代表中國；張安樂致詞時，麥克風一度消音，台下群眾激動地怒罵：「都是蔡英文讓麥克風沒聲音！」

台下的藍天行動聯盟群眾不耐致詞時間冗長，開始嗆聲，並脫隊展開遊行，帶頭指揮車也被迫提早開拔。群眾手持菊花繞行立法院一圈，再轉往凱達格蘭大道，打算靜坐到晚上，接續舉辦燭光祈福晚會。

群眾到達凱道後，人數銳減一半，少數群眾試圖突破警方公園路防線，爆發數波推擠衝突，還因攻擊到媒體記者，而與攝影記者爆發衝突；統促黨幫眾見狀，趁機混入人群擴大事端，最後都被警方強力介入隔離。

零星群眾一邊朝組成人牆的員警挑釁、叫罵，一邊彼此內部爆發口角。直到17點20分左右，警方第二次舉牌警告，流動廁所和舞台車也無法進入現場，凱道人潮逐漸散去，活動未及天色變暗即告結束，燭光晚會也不了了之。

藍天行動聯盟舉辦繆德生追思會，群眾在地上點蠟燭追思繆德生。（記者王藝菘攝）

藍天行動聯盟22日下午在立法院周邊舉行繆德生追思活動，群眾紛紛戴上黃絲帶。（記者劉信德攝）

中華統一促進黨總裁張安樂及兒子張瑋也現身參與遊行。（記者劉信德攝）

中華統一促進黨總裁張安樂帶著大批五星旗到場聲援。（記者劉信德攝）

藍天行動聯盟成員（右一）疑因不滿統促黨帶來現場的五星旗太多，與統促黨成員爆發爭吵，還遭推擠毆打。（記者劉信德攝）

藍天行動聯盟舉辦繆德生追思會，遊行至凱道後，與警方發生衝突。（記者王藝菘攝）

除了反年改團體，中華統一促進黨成員也帶著大批五星旗到場，一同遊行到凱道前準備舉辦燭光追思會。（記者劉信德攝）