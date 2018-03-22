國民黨澎湖鬧分裂！前主委鄭清發 宣布參選縣長

2018-03-22 19:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國民黨甫提名前縣長賴峰偉回鍋參選澎湖縣長，前澎湖縣黨部主委鄭清發隨即宣布投入縣長選戰，藍營面臨分裂，澎湖縣黨部表示，將開除鄭清發黨籍。鄭清發則說，沒有政黨奧援，勢必是艱辛選戰，但相對也無政黨包袱，可盡心為民服務。

鄭清發原本是台電公務員，投入縣議員選舉，政治素人就成功轉換跑道當選，9年縣議員生涯，在本屆與蘇崑雄搭檔成為國民黨縣長、副縣長候選人，最後敗給綠營陳光復，雖然失去政治舞台，但鄭清發仍勤走基層，並曾擔任國民黨澎湖縣黨部主委，他雖然加入國民黨，但被外界視為黨內孤鳥。鄭清發仍堅持說對的話、做對的事，不想因政黨利益綁架民眾福祉。

鄭清發投入選戰，沒有政黨奧援，雖然很辛苦，但他說，這些年來澎湖非藍即綠，民眾幸福感有提升嗎？缺乏醫療資療、青壯年人口外流、冬季觀光動能不足、垃圾處理等等，這些問題10年前就存在，卻淪為每4年選舉年炒作話題，既然無法讓人民獲得幸福，為何我們要選擇藍或綠？不執著於色彩，澎湖可以有更多的可能性。

鄭清發堅持以無黨身分參選，國民黨澎湖縣黨部主委呂永泰說，鄭若堅持參選，就只有開除黨籍處分。

藍營縣長候選人賴峰偉也尋求轉圜餘地，強調國民黨沒有分裂的本錢，只有團結才能擊敗掌控行政資源的綠營縣長陳光復，呼籲鄭清發能以縣民福祉慎重考慮。