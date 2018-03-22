陳美伶：花蓮重建經費月底前全部核定

2018-03-22 17:22

〔記者李欣芳／台北報導〕花蓮在今年2月6日大地震造成嚴重災情，災後重建各界關注，行政院花蓮震災救助及重建專案小組召集人、政務委員陳美伶今天傍晚表示，花蓮重建工作的步伐從未停歇，相關重建經費也將於3月底前全部核定。

至於花蓮處理民眾震災捐款，決定將8億元善款用於補助觀光及石材業者引發爭議，陳美伶請花蓮縣府依公益勸募條例規定，由縣府及監督委員會通盤考量重建實務所需，並兼顧整體資源分配、避免重複，期使社會各界的善心能發揮最大效用。

今天有媒體社論以「從善款之爭看中央冷對花蓮震災」為題，質疑中央只核撥3億元給花蓮縣府，行政院則發布新聞稿表示，政院在花蓮地震發生次日核定由中央特別統籌分配稅款先行撥付花蓮縣政府3億元，是供縣府災後緊急調度之用，其他重建經費即將於近期核定，媒體所言中央對花蓮僅撥付3億元，並非事實。

陳美伶重申，中央與地方在推動花蓮重建工作上，持續密切合作，溝通順暢，各項重建作為循序推動中，呼籲外界勿以訛傳訛，以免造成不必要的誤解，影響重建推動。

陳美伶表示，有關重大災害後中央對地方之經費協助，依「中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法」辦理，地方政府應依實地災情審查結果動支災害準備金，若經費不足可報請中央協助；在中央審議核定撥補金額前，亦可視災情需要先行撥付部分款項。因此花蓮重建工作，只要計畫合理、確有必要，中央一定全力支援，相關重建經費亦將於3月底前全部核定。