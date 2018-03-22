讓世界看見城市美學 台中申辦2022「世界設計之都」

讓世界看見台中城市美學，台中市宣佈將申辦2022年「世界設計之都」。（記者蘇孟娟攝）

2018-03-22 17:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府今日宣佈將申辦2022年世界設計之都，希望打造宜居城市的城市美學，讓世界更看見台中；台中市長林佳龍指出，已盤點市府計畫，將導入以人為本的設計概念，發展城市設計經濟學，藉申辦世界設計之都翻轉城市風貌，更帶動台中產業與經濟發展。

林佳龍指出，台中已躍升為台灣第2大城，是一個正在快速發展的城市，身台中市長有責任為城市發展奠定最好基礎，尤其台中是創意城市、生活首都，他認為大到都市計畫、小到生活中的食衣住行育樂，都能融入設計元素，提升市民的生活美學及品味。

林佳龍指出，目前市府盤點16個局處、共102項計畫，包括推動舊城區改造、大車站計畫、柳綠川的整治、歷史建築活化再利用、水湳智慧城等，均將導入「以人為本」的設計概念，因為城市因人而存在，希望透過申辦2022年世界設計之都，形塑城市美學，並呈現城市的靈魂，使台中成為一個讓人感到舒適的城市。

文化局指出，世界設計之都由國際設計組織發起，自2008年起每2年舉辦一次，目的是希望促進城市以設計帶動經濟發展，並透過設計提升生活品質，展現設計對社會、文化、經濟及生活環境的重要性。

國際設計組織理事陳禧冠指出，這項選拔將評估申辦城市規劃的願景，包括因設計融入城市後能帶出何種經濟價值，台中擁有世界知名的機械產業、自行車產業，均可以因設計而加值、提昇產業能量，甚至台中的願景還包括連結國際，讓影響從點延續成面，他對台中申辦2022世界設計之都有信心。

文化局指出，世界設計之都2022年申辦申請訂今年10月到明年2月提申請案，預計明年中公佈入圍城市，明年10月到年底公佈結果。