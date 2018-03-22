誤闖遊行路線 騎士遭反年改人士圍毆

2018-03-22 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕藍天行動聯盟今日下午於立法院外舉行繆德生追思活動，過程中數度爆發衝突，除了因不滿統促黨持五星旗現身，雙方發生口角推擠外，還有機車騎士因誤闖遊行路線，遭反年改人士包圍。

根據《民報》報導，一名機車騎士不慎闖入遊行隊伍中，現場抗議人士認為騎士是刻意搞破壞，紛紛出手攻擊，甚至還出腳踹車，即便警方將雙方隔開，仍有人大喊「他就是日本人，打死他！」

警方後來將騎士帶往濟南教會，抗議民眾紛紛要求盤查身分，警方遂要求騎士拿出證件，衝突才告一段落。