爭取加入CPTPP 賴清德：讓台灣更有機會

行政院長賴清德（左二）參加開幕剪綵，巡視展區，聽取業者簡報。（記者吳俊鋒攝）

2018-03-22 16:47

〔記者吳俊鋒／台南報導〕行政院長賴清德今天南下參加自動化機械暨智慧製造展開幕時，向各界喊話「加碼投資台灣」，他強調，景氣不等人，全球競爭也一直在持續中，正全力做好準備，爭取加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），讓國內企業在世界上更有空間與機會。

為期5天的台南自動化機械暨智慧製造展今起登場，賴清德專程參加開幕剪綵，致詞時闡述了行政院對排除「五缺」等投資障礙的努力，也在招商專案會議後，提出具體可行的對策，籲請工商業界支持。

賴清德說，台灣去年經濟成長已經有2.84，擺脫了保1的局面，世界各個預測機構都認為景氣會更好，「我們要對自己有信心」。

賴清德也指出，到目前為止，已鬆綁250個法令，讓企業在競爭上更彈性、機動，政府推動經濟的決心，各界真的很有感；另外也積極利用WTO、APEC等區域經濟的舞台，全力開拓國際的發展空間。

賴清德說，正盤點要鬆綁的法令還有多少，為爭取加入CPTPP區域經濟做好準備措施，讓台商在世界上更有競爭的空間與機會。

賴清德提到，自動化機械產值去年破1兆元，希望企業加碼投資台灣，政府會當最佳的後盾，希望用10年時間共同努力，達到2兆元的目標。