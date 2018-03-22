黨產會突查信託美元黃金債券及息票 國民黨表「無法理解」

2018-03-22 16:21

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨多年信託於中國信託，估計現值約三百八十五億新台幣的美元黃金債券及零散息票，國民黨去年原本打算用來抵繳黨產會追徵轉帳撥用土地獲利八．六億元行政處分，遭蔡政府根據「兩岸人民關係條例」規定「國家統一前暫不處理為由駁回。

行政院黨產會今日上午大陣仗會同財政部國庫署、中央銀行、學者專家，前往位於重慶南路的中國信託信託部進行「現場調查」，並做成記錄摘要，國民黨方面表達無法理解黨產會的目的為何。

國民黨行管會副主委李福軒表示，黨產會過去曾說這批債券無效，如今為何還要清查，國民黨並不了解，而且現場調查後也只是詢問他對記錄摘要有無意見。

雖然對於黨產會動機「不予置評」，但李福軒仍抱怨，部分債券只是老化現象，但黨產會記錄卻寫「焦黑熏痕」，而且有些印花因為年代久遠容易脫落，卻被黨產會人員拿來像點鈔票一樣的翻閱而脫落，他強調，這批債券就算目前無效，至少也算文物，他帶著國民黨黨史館人員前往時，還特別戴手套捧著檢視，黨產會的作法根本「不尊重歷史文物」，「應該要以文明的方式處理」。

李福軒並質疑，黨產會要調查這批債券，事前只有正本行文中國信託，副本給財政部、中央銀行與專家學者，完全沒有知會有所有權的國民黨，他是收到中國信託的知會才到場，黨產會作法過於粗糙，完全不尊重該黨，而且調查過程中帶隊的黨產會委員連立堅什麼話都沒說，「現在政府的權力很大，要做什麼就做什麼」，黨產會已是「太上機構」。

李福軒指出，黨產會除了連立堅外，到場者還包括另兩位委員楊偉中、李福鐘以及一位研究員、兩位副研究員與一名替代役男，而且查閱過程非常在意息票的部分。

他說，據了解國民黨過去曾經兌換過息票，而且其他民間單位也都兌換過，後來在兩岸人民關係條例立法前，國民黨就已經決定不領兌，以避免國家財政受到影響，由此可以證明國民黨即便在威權時期，黨、政也是分開的，黨部會因政府財政困難，自我制約不兌息。