節目拿柯文哲500萬收據示意圖 網友質疑混淆視聽

鄭弘儀在節目出示收據示意圖。（圖擷自三立《鄭．知道了》）

2018-03-22 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕曾任台北市長柯文哲競選總幹事的國會觀察基金會董事長姚立明日前上電視節目《鄭‧知道了》透露，柯文哲競選市長時經費帳目混亂，甚至有一張疑似雜貨店的收據，金額寫著500萬元。主持人鄭弘儀昨（21日）在節目上，拿著一張500萬元收據當示意圖，現場來賓見狀罵成一團；不過不少網友質疑只為求節目效果，拿假收據當道具，太扯！

節目中，鄭弘儀拿出這張「免開統一發票」的收據，上面簡單寫著「文宣」、「5000000元」，話題圍繞著柯文哲，指稱這收據非常有問題，直指柯「用這樣報500萬，還是個守法的人嗎」？節目來賓台北市議員王世堅也同樣很氣憤，批評柯文哲此舉不正當也不合法，還不小心脫口大罵「豪洨」，但被消音。

但有收看節目的網友在PTT發文表示，鄭弘儀曾在節目中說出「我們沒有證據」，但還是拿著「不是證據」的收據「示意圖」來批柯文哲，而且收據上的數字與項目也都是鄭弘儀所寫的，PO文網友因此質疑節目想用「假道具」來「打」柯文哲。其他網友也留言，「這樣誤導沒有問題？」、「就算道具也不能偽造文書」、「這真的太扯，幫高調」、「自己寫一張，然後小劇場展開，開始講的跟真的有一樣」。

有網友還扮柯南查到鄭弘儀手上秀出的收據，開立單位為「小肥小吃店」，甚至店章也蓋上去了，網友也紛紛留言，「上面還寫銀貨兩訖，幫小肥QQ」、「小肥要被查帳了， QQ」、「慘了 小吃店營業額500萬 要準備被國稅局查了」。