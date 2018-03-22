不滿五星旗太多 藍天與統促爆衝突

統促與藍天成員爆發衝突。（記者王冠仁翻攝）

2018-03-22 14:46

〔記者王冠仁／台北報導〕藍天行動聯盟今天下午在立法院週邊舉行繆德生追思活動，除反年改團體外，中華統一促進黨成員也到場。不過方才一名藍天行動聯盟成員，疑因不滿統促黨帶來現場的五星旗太多，與一位統促黨成員爆發爭吵，雙方爆發推擠衝突。

警方表示，雙方爆發衝突後維安警方立即介入排除，事端沒有擴大。警方針對今天的追思活動，派出600多名警力進行維安，全程也將全程監控、蒐證，嚴防脫序事件發生。