增訂能源基金罰則 政院今拍板

2018-03-22 14:35

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會今天拍板「能源管理法修正草案」，增訂能源發展基金的罰則，草案明定公用售電業、再生能源售電業等都需繳交能源發展基金，否則將處以30萬到150萬元罰緩，為表達或鼓勵發展再生能源決心，將給予一定容量以下小型發電業優惠或免繳能源發展基金。

經濟部次長龔明鑫並表示，為提高廠商違法負擔，適度提高罰鍰。未來違反規定裝置汽電共生設備、超過能源使用數量或未符合能源種類及效率等，罰鍰從3萬到15萬元，一併提高為10萬到50萬元。

行政院這次修法主要是為因應去年1月經立法院修正的電業法，將電業分為發電業、輸配電業及售電業，同時為擴大能源管理與強化節約能源措施，配合修法。

考量地方政府執行能源管理業務，有因地制宜的特性，因此增加能源基金用途範圍；為提高遵守「能源管理法」誘因，新增主管機關可公布違反「能源管理法」的廠商、業者或能源用戶名稱。

為加強取締違法情事，屆期不改善或更新設備者，罰鍰從2萬到10萬元，提高為10萬到50萬元，並應限期改善，否則得按次加倍處罰。

有關違反規定裝置汽電共生設備；超過能源使用數量或未符合能源種類及效率；規避、妨礙或拒絕中央主管機關所為之檢查或要求提供資料之命令等6項，罰鍰從3萬到15萬元，一併提高為10萬到50萬元。