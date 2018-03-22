CPTPP我爭取二輪談判 吳釗燮 ：不會以食品解禁作為籌碼

立法院外交委員會22日邀請外交部長吳釗燮列席報告並備詢。（記者黃耀徵攝）

2018-03-22 13:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國盼加入「跨太平洋夥伴包容與全面進展協定（CPTTP）」，立法院外委會提案要求外交部，與日本談判時不應以食品解禁議題，作為交換日本支持我國加入CPTTP的籌碼。外交部長吳釗燮今天表示，一定堅守防線，不會被綁架、也不接受交換條件。

立法院外交及國防委員會今天就「「3月4日日本公務船噴水追趕我東半球28號漁船事件相關因應作為與台日海權爭議相關談判現況與進程」一案，邀請外交部、駐日代表謝長廷、漁業署與海巡署等官員列席報告並備詢。

民進黨立委王定宇、國民黨立委呂玉玲、國民黨立委李彥秀等人也關心我國盼參加CPTTP，吳釗燮解釋，目前各國正在進行國內程序，至少需要半年才會生效，台灣也正和日本、墨西哥等國家表達爭取納入第二輪談判。

由於中經院WTO中心副執行長李淳日前表示，日本是否能當台灣的「保證人」，核食進口與否將成日本態度關鍵。

呂玉玲質詢時也要求外交部，不能讓食品解禁議題與參與CPTTP「被綁架」，犧牲國人生命健康財產，吳釗燮對此肯定承諾說，我方絕不會被綁架、也不接受交換條件，國人健康是沒辦法踰越的防線，若要開放任何食品，不論是面對日本或美國，「一定堅守防線」。

外委會也通過臨時提案，要求外交部未來與日本就CPTPP相關問題交換意見及正式談判時，應嚴守立場，不應該以放寬、改變目前日本福島五縣市食品進口，作為交換日本支持我國加入CPTPP之籌碼。