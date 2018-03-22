反深澳電廠 宜蘭縣長參選人林信華邀辯 陳金德：歡迎討論

宜蘭縣長參選人林信華邀宜蘭代理縣長陳金德辯論深澳電廠。（記者簡惠茹攝）

2018-03-22 13:18

［記者簡惠茹／宜蘭報導］從國民黨脫黨參選宜蘭縣長的林信華反對興建深澳電廠，邀請宜蘭代理縣長陳金德針對深澳電廠公開討論，林信華說，就算是乾淨的媒也會造成汙染，應該提高綠能發電比例。陳金德對此表示，想達成非核家園，勢必同時需要媒來發電，歡迎面對面討論。

林信華同時是佛光大學社會科學院院長，他今天邀請宜蘭代理縣長陳金德針對深澳電廠進行公開辯論，他說，辯論內容是針對陳金德如何有條件支持深奧燃煤電廠？蔡英文政府規劃的電力結構是否有問題？以及宜蘭縣能對台灣電力有何貢獻？

「反對深澳燃煤電廠。」林信華指出，深澳燃煤電廠環差通過，傷害宜蘭人的感情，我們不能推拖這個都是中央的事情，宜蘭人也要共同面對台灣電力結構問題，而且還要理性思考，就算使用乾淨的媒，碳強度也是很高，也會造成汙染，備載容量只增加0.1%，卻花1000億還要等7年才能運轉。

林信華說，蔡英文政府應該調整電力來源結構，將再生能源從20%升到40%，燃煤從30%降到10到25%，如果他當選宜蘭縣長，宜蘭縣政府縣議會國中小都全面使用宜蘭自己發展的電力發電，例如太陽能發電等綠色能源。

「樂意跟林信華面對面討論。」陳金德表示，有幾位候選人對深澳電廠紛紛表示意見，他認為政治考量選舉操作比較多，到底實際上懂不懂則請各界公評，他很樂意跟林信華面對面討論，至於是否要達到辯論的程度，會再思考。

陳金德說，2025非核家園已經入法而且是全民共識，距離還有7年，將來電力配備是20％綠能、80％火力發電廠，其中5成使用天然氣，3成是媒，但是天然氣使用量將非常大，而且需要對外採購，而且目前桃園觀塘天然氣接收站因為環評到現在還沒通過已經延宕，天然氣5成勢必達不到，要非核家園，那發電一定還是需要媒。

「如果以台電模擬結果來說，宜蘭沒有立場反對深澳火力發電廠。」陳金德說，深澳電廠12年前就通過環評，現在是因為降低發電和汙染量所以做環差報告，也獲得環保署審查通過，根據台電模擬資料，深澳電廠對宜蘭PM2.5的影響是每立方米0.43微克，跟新北市政府的7.499微克相差很大，縣府也請主管機關要出面說明。

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