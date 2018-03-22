民進黨高雄市議員初選 陳致中勝選謝鄉親

陳致中感謝前鎮小港鄉親的支持。（取自陳致中臉書）

2018-03-22 12:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前總統陳水扁兒子陳致中，在民進黨高雄市前鎮、小港區市議員初選民調，以24.38%獨居鰲頭，他感謝前鎮小港鄉親，賜予他最大的溫暖。

面對初選結果，陳致中剛剛透過臉書表示，面對年底大選，絕對是更爲嚴峻的挑戰，正義出擊、高雄全勝利、議會拼過半。

陳致中強調，一定會加倍打拼，竭盡心力，用熱情與行動報答所有的鄉親朋友！並拜託人民頭家，不吝給他牽教指導。