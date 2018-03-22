馬來西亞首相特使訪台 感謝僑委會協助設立緊急金專戶

馬來西亞首相特使張慶信訪台，拜會僑委會。（僑委會提供）

2018-03-22 12:08

〔記者呂伊萱／台北報導〕僑委會協助馬來西亞旅台同學會在本月8日完成開設教育緊急金專戶。馬來西亞首相東亞特使、馬來西亞砂拉越州民都魯國民陣線民進黨國會議員張慶信近日訪台，昨拜會僑委會時特別就此事表達感謝，並表示馬來西亞留台學生希望留在台灣工作、培養職場經驗，但仍遇到許多簽證問題盼解決。

馬來西亞留學台灣僑生、華生人數眾多，行政院院長賴清德日前指示僑委會，協助馬來西亞旅台同學會開設教育緊急金存款專戶，僑委會今天表示，已於3月8日順利完成作業。張慶信一行5人昨天拜會僑委會時，特別提及此事，感謝僑委會協助。

僑委會委員長吳新興說，馬來西亞僑生、華生在台灣學校表現一向優異，僑委會相當歡迎大馬僑生、華生來台發展，目前也大力促成優秀僑生、華生來台工作，並配合勞動部實施「評點配額制」，透過工作經驗、學歷等多元項目評點，放寬條件受理申請留台工作。

張慶信也提到留台工作簽證問題仍存有許多問題，希望僑委會協助處理。吳新興回應表示，目前工作簽證條件已大為放寬，若有這方面疑問，僑委會將透過舉辦座談會方式，進一步了解同學面臨的實際困難，並尋求解決方案。

另，僑委會昨天也舉辦「新創事業媒合會」，促成亞洲台灣商會聯合總會4家國內新創業者宥盛科技、貝克生醫、薩摩亞商實理、程捷科技共洽商機。