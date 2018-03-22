輕罪上訴三審 司改會盼修法給2年回溯期

民進黨立委蕭美琴（右二）等人22日召開「救人濟世卻難自救的名醫，無罪改判有罪卻不得上訴」推動修法記者會，邀請當事人醫師黃慧夫（右一）現身說法，訴求應增訂刑事訴訟法施行法第7-11條，制定兩年的「過渡期間」，讓個案能有再尋求救濟的機會。（記者廖振輝攝）

2018-03-22 12:10

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院已於去年底修正「刑事訴訟法」，讓一審無罪、二審改判有罪定讞者，都能上訴到第三審。鑒於修法前遭「突襲者」均無救濟管道，民間司改會擬提案修法，給予2年的緩衝期，讓所有改判有罪者都有上訴的機會。

原本的「刑事訴訟法」規定，最重本刑3年以下之部分輕罪，均為二審定讞。但過去屢發生被告一審獲判無罪，二審改判有罪直接定讞，司法院大法官因而做出釋字第752號解釋，宣告「刑事訴訟法」第376條第一款和第二款違憲。立法院為此在去年底通過修法，讓所有二審定讞之輕罪均能在一審無罪、二審改判有罪下，上訴第三審。但僅能自釋憲案起算，無法溯及既往。

民進黨立委蕭美琴、邱泰源今偕台大醫師黃慧夫召開記者會。黃慧夫指出，他當年替一位車禍受傷的少年做右腿筋膜切開術，後因血管阻塞壞死引起敗血症，被迫截肢；少年家屬控告他涉犯業務過失傷害致重傷罪，一審無罪，二審改判4月有期徒刑定讞。

他表示，自己因為這個有罪判決，喪失很多升遷與進修的機會。希望所有改判有罪的案件都能有重新審理的機會。

蕭美琴指出，她將提案修正「刑事訴訟法施行法」，讓已定讞的舊案都能在2年內有提出上訴的機會。她表示，即便只是輕罪定讞，也是對人民的傷害，剝奪人民公平受審的機會。

邱泰源指出，立法院已於去年修正「醫療法」，將醫師的過失責任明確化為違反醫療上必要之注意義務且逾越合理臨床專業裁量，二審定讞的輕罪也能上訴第三審。現在應該全面讓類似案例都有重新審理的機會，使類似遭與的醫師都能重拾當初的熱情與勇氣。

司改會執行長陳雨凡指出，每年一審無罪、二審有罪的案件約3百件；也未必所有人都願意上訴第三審，司法院不應以無法負擔為由，斷絕民眾洗刷冤屈的機會。