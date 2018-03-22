政院推資安產業計畫 產值2025年達780億元

2018-03-22 12:26

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府視資安為國安，除推動資安的法制化外，也積極協助民間發展台灣資安產業，行政院院會今天通過「資安產業發展行動計畫」，預計至2025年，國內資安產值將由現行387億元提升至780億元以上，另外，自106年至109年間，也整合現行科技發展計畫及前瞻基礎建設計畫近110億元之經費投入資安相關工作。

這項行動方案揭示的4大目標為：第1，擴大資安投入人口。2、提升國內產品競爭力。3、提高資安產業產值。4、促進產業資安外溢效果。

行政院資通安全處處長簡宏偉上午在院會後說明這項行動計畫，資通安全處表示，這項計畫執行策略包含聚焦資安利基市場、培育資安人才、建置產品淬煉場域、活絡投資市場及協助國際拓銷等，除此之外，計畫中也特別強調希望結合半導體及晶片產業優勢及穩固5+2產業製造之資安保證，打造我國製造之國際優質品牌形象。

行政院資安處指出，我國資安產業由於受限國內市場規模，產業規模始終不大，連帶缺乏專業人才投入的誘因及關鍵技術研發之動力，惟近年來由於數位科技發展所帶來之資安風險備受各界關注，且為落實蔡總統「資安即國安」之政策目標，行政院已將發展資安產業為5+2產業創新計畫所推動「國防（資安）」產業之一環，並透過「國家資通安全發展方案（106年至109年）」全力推動，行政院在參採各界多方意見後研提「資安產業發展行動計畫。