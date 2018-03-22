遭侯酸怎有空燙襯衫 周錫瑋：這是紀律

2018-03-22 11:56

〔記者陳心瑜／新北報導〕爭取代表國民黨參選新北市長前台北縣長周錫瑋，昨天在臉書張貼自己燙襯衫的照片，黨內對手、前新北市長侯友宜表示「很羨慕周錫瑋還有時間燙襯衫」，媒體詢問周是否覺得侯酸言酸語，周錫瑋回應，「這是我自己要求的紀律」，別人有沒有這個習慣，自己管不著，但燙衣服是對個人紀律的要求。

周錫瑋說，自己從年輕到結婚後，都是自己打理生活，不管多晚休息，都會準備好隔天要穿的衣服，像是每天早上也一定會五點半起床、做運動，幾十年來都是如此。

不僅周、侯隔空交鋒，有意爭取受民進黨徵召參選新北市長的吳秉叡昨天更在接受媒體採訪時，對周錫瑋與侯友宜下辯論戰帖，對此，周錫瑋回應「我絕對歡迎」，認為政策越辯越明，不過目前都還沒收到吳秉叡送來的戰帖。

周錫瑋也重申，吳秉叡日前提出的大台北灣區計畫，自己在98年就曾提出類似政策，不過當時評估的填海計劃範圍沒有這麼大，當時考量天氣、環保等因素，最後希望增加一個郵輪碼頭，增加休閒空間。何況新北市仍有超過40平方公里未開發，沒必要再填海造陸8平方公里面積的土地。

國民黨黨內初選進行中，新北市黨部將辦理3場預錄電視政見說明會與4場集會式政見說明會，4月3日起連續3天全民調，4月6日將公布民調結果。