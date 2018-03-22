美中較勁打「台灣牌」 蔡得勝：我們永遠都是一個棋子

2018-03-22 11:49

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫上午舉辦「中共兩會後對外和對台政策之影響記者會」，淡江大學國際研究學院院長王高成提出警告，美國打出「台灣牌」，中、美較勁正在上升中，對台灣未來非常不利，前國安局長蔡得勝則是提醒大家要想清楚，「我們永遠都是一個棋子」。

蔡得勝表示，最近大家應該給執政黨一點掌聲，因為在國際上有一點突破，但大家不要太高興，台灣有何籌碼能讓美國如此重視？「究竟是中國重要，還是台灣重要？大家應該很清楚，『我們永遠都是一個棋子』，如何發揮最大的效果，大家要想一想。」

蔡得勝指出，中國兩會後「知美派」掌權，中國國家主席習近平做為政策發號施令者，執行力量將更強大，落實會更到位，對台灣的國際空間打壓，只會更加緊縮，雖然當前對台動武不利，但在國際上打壓台灣卻相當容易得逞，打擊一些在國際上彰顯台灣地位的議題，會被中國官員拿來做為表忠的工具。

他評估，習近平已經成功將自己塑造為中國最有權勢的人，未來中國國力提升會更加明顯，在兩岸關係惡化下，台灣所面臨的是籌碼更多、壓力更大的對手，處於風險加大困境，而且中共對台政策會採取單邊化操作，把台灣問題放在中國夢、強國夢的大方向來處理。

王高成則指出，現在美國在打「台灣牌」，中共早就注意到美國的意圖，習近平的人大閉幕致詞，就是針對「台灣旅行法」而來，中、美較勁正在上升中，美國總統川普喜歡把政治、經濟手段結合，但中共在意外國勢力介入民族復興之路，因此未來「反獨促統」一定非常強烈。

他分析，中國對美國反制不一定會很強，「但對台灣絕對綽綽有餘」，因此對台灣未來非常不利，如果台灣繼續向美國靠攏，可能今年台灣的邦交還會發生變化。

王高成強調，台灣外交關係與兩岸關係發展息息相關，過去馬政府時期邦交國沒有減少，國際組織參與也有成長，只要兩岸關係好，台灣就能突破外交空間，反之就會影響外交空間，過去一年多來就是如此。